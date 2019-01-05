لندن 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تحليليا عن اقتصاد المملكة العربية السعودية، ومشيرة إلى أن المملكة قد ضاعفت إنفاقها المحلي على الرغم من انخفاض عائدات النفط وذلك خدمة لشعبها، على الرغم من البداية المتقلبة للأسواق النفطية مطلع عام 2019.واهتمت بتصاعد التوتر الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب إعلان طهران عن أنها سترسل سفنًا حربية إلى المحيط الأطلسي بالقرب من المياه الإقليمية الأمريكية.وكتبت صحف السبت أن إيران ستنشر سفنًا في المحيط الأطلسي بدءًا من شهر مارس كإجراء مضاد لوجود حاملات طائرات أمريكية في الخليج.وتطرقت إلى ملف المهاجرين القادمين من إفريقيا إلى أوروبا، موضحة أن أسبانيا باتت المقصد الرئيسي للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي، مع وصول أكثر من 60 ألف مهاجر إليها العام الماضي، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.وأشارت إلى أن المغرب شرع الصيف الماضي بحملة لوقف المهاجرين الذين يحاولون التسلل إلى أسبانيا.ونقلت صحف بريطانيا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله: إنه قد يعلن حالة الطوارئ لتجاوز شرط موافقة الكونغرس على بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.// انتهى //13:45ت م0045