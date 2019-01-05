المدينة المنورة 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسوقع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة مع شركة ينبع أرامكو سينوبيك للتكرير المحدودة "ياسرف"، يمثلها المدير التنفيذي محمد نغاش آلِ نغاش، اتفاقية دعم ورعاية مشروع أكاديمية المدينة المنورة العالمية "مداك".وأعرب سمو أمير منطقة المدينة المنورة عن شكره وتقديره لشركة "ياسرف" ممثلة برئيس مجلس الإدارة داوود محمد الداوود على دورها الريادي تجاه تنمية المجتمع ودعمها للأعمال الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، ومن ذلك مشروع أكاديمية مداك الذي سيسهم في بناء جيل واعد من أبناء الوطن معزز بجوانب الابتكار والابداع ليشارك في منظومة التنمية تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .مما يذكر أن أكاديمية المدينة المنورة العالمية "مداك" تعـد أحد أهم المشروعات التعليمية الوقفية بالمدينة المنورة التي ستعمل على توفير بيئة تعليمية متميزة للمجتمع الطلابي وتشمل جميع مراحل التعليم من الروضة وحتى الثانوي بطاقة استيعابية تتسع لعدد ١٠٠٠ طالب وطالبة، إضافة إلى مركز رياضي للبنين والبنات يحتوي علي ملاعب داخلية وخارجية ومرافق متعددة، كما سيحتوي المشروع على مركز مجتمعي ومركز استكشاف وثلاث مكتبات ومصادر للتعلم مجهزة بأحدث التقنيات، حيث تهدف الاكاديمية من خلال هذه المكونات للتركيز على رؤيتها التعليمية الرامية للاهتمام بالطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على حد سواء وبما يعزز رؤية المشروع الشاملة في تنمية المجتمع.// انتهى //13:49ت م0047