ظهران الجنوب 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأنهت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة, استعداداتها لاستقبال أكثر من 14 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية غداً.وأوضح مدير التعليم الدكتور ملفي العتيبي أنّ المدارس مهيأة ومجهزة لاستقبال الطلاب والطالبات، والبيئة الدراسية مناسبة لبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي1439 - 1440 هـ.وأشار إلى أنه تم اعتماد خطة للجولات الإشرافية سيقوم بتنفيذها عدد كبير من المشرفين والمشرفات التربويين لتفقد المدارس "بنين و بنات", ومتابعة انتظام الدراسة منذ بداية الاصطفاف الصباحي حتى نهاية اليوم الدراسي مع تذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتقديم العون والمساعدة اللازمة لقادة وقائدات المدارس، ورفع التقارير الإشرافية حيال ذلك.وأفاد العتيبي أن فريق العمل المكلف بمتابعة توزيع المقررات الدراسية قد أنهى توزيع المقررات ومنذ وقت مبكر وأوصلها لجميع المدارس، وشرعت المدارس في فرزها وتجهيزها استعداداً لتوزيعها على الطلاب والطالبات.// انتهى //13:52ت م0048