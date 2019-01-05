المدينة المنورة 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسزار فخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال اليوم, المسجد النبوي الشريف, حيث أدى الصلاة فيه وتشرّف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه - رضي الله عنهما -.وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي, وكيل الرئيس العام لشئون المسجد النبوي الشيخ صالح بن خالد المزيني, وقائد قوة أمن المسجد النبوي اللواء مظلي عبدالرحمن المشحن, وعدد من المسؤولين.// انتهى //14:14ت م0049