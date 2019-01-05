بريدة 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأسهم مهرجان ربيع بريدة 40, بتوفير أكثر من 1500 فرصة عمل مؤقتة "موسمية" للشباب من الجنسين، مع ما يقدمه المهرجان من فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة تواكب تطلعات المجتمع المتعددة, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، وأكثر من 120 أسرة منتجة.وأوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان عبدالعزيز المهوس, أن المهرجان هذا العام وفر أكثر من 1500 فرصة عمل مؤقتة خلال 10 أيام, تشمل العمل في اللجان المشرفة على المهرجان والأنشطة, والفعاليات, ونقاط البيع, والخدمات المساندة، مشيراً إلى أن المهرجان بات محط أنظار الشباب والفتيات للانخراط والعمل فيه.ولفت الانتباه إلى أن المهرجان أستقطب الأسر المنتجة والحرفيين, ووفر لهم المكان المناسب لممارسة هواياتهم, لاطلاع طبقات المجتمع على ما يقدمونه من إبداعات في مجالات متنوعة، مؤكدًا أن المهرجان من أبرز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية, التي توفر فرص عمل مؤقتة في المجالات كافة.// انتهى //14:32ت م0051