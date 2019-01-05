عرعر 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه ونيابةً عن أهالي وأبناء منطقة الحدود الشمالية خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتخصيص أراضي مملوكة للحرس الوطني لوزارة الإسكان.وأكد سموه أن الأمر السامي الكريم سيسهم في دمج النسيج العمراني لمدينة عرعر من خلال ربط الأحياء القائمة حاليًا شرق أرض الحرس بالأحياء القائمة غربها، وتوفير مخزون عالي من الأراضي داخل المدينة حوالي 18000 أرض سكنية التي سيتم توزيعها مجانًا على المواطنين، كما سيسهم في امتداد النطاق العمراني لمدينة رفحاء من الجهة الشرقية بشكل ملاصق للأحياء القائمة، وتوفير مخزون عالي من الأراضي حوالي 25000 أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين مجانًا.ونوه سموه بما تحظى به منطقة الحدود الشمالية ومناطق المملكة كافة من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مبشراً مواطني المنطقة بانتهاء عائقا تنمويا لتواصل مدن المنطقة وربطها ببعضها.ودعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في ختام كلمته المولى - جل وعلا - أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.// انتهى //15:05ت م0052