الجنادرية 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واس

تفقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم, جناح الوزارة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33.

وتجول معاليه بين جنبات الجناح الذي يضم العديد من الأعمال والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الوزارة، وأهم المنجزات التي تحققت خلال الأعوام الماضية، مطلعًا على أركان المعروضات التثقيفية, والتعليمية, والإرشادية, والتوعية بأهمية المحافظة على البيئة والغطاء النباتي للمملكة، وضرورة الاهتمام بزراعة الأشجار والنباتات والمحافظة عليها من خطر الاحتطاب الجائر، ومبادرات الوزارة في دعم زراعة البن والفواكه بالمملكة، إضافةً إلى تربية النحل وإنتاج العسل ذو الجودة العالية، واستنبات الشعير والقمح، وزراعة الزيتون والحمضيات، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية والإرشادية للمزارعين والمهتمين، وتعريفهم بالتقنيات الحديثة المتعلقة بالزراعة المائية والزراعة العضوية وتقنية حصاد الأمطار.

واطلع معاليه على البرنامج الوطني لإصدار الشهادات لمنتجات الاستزراع المائي الوطنية، الذي أطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي، بهدف رفع معايير الجودة الخاصة بالمنتجات السمكية المستزرعة، لتقديم منتجات طازجة وآمنة وصحية.

بعد ذلك, قام معالي المهندس الفضلي بزيارة لجناح مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب شاهد خلالها صورًا نادرة للخيل والترقيم الإلكتروني والكتيبات التي تشرح إنجازات المركز منذ إنشائه والخدمات التي يقدمها المركز بوصفه الجهة الرسمية المختصة بتسجيل الخيول العربية في المملكة, إضافة إلى تقديم المشورة والآراء الفنية للمهتمين، وعروض للخيل العربية من إنتاج المركز.

كما زار معاليه جناح الهيئة السعودية للحياة الفطرية، اطلع خلالها على ما يضمه الجناح لعدد من الصور لمصوري الهيئة لبعض الحيوانات الفطرية الموجودة في المملكة "النعام – الخرشنة – القمري- والطيور البحرية"، و نماذج لحيوانات محنطة مهددة بالانقراض بهدف التوعية للحفاظ عليها, مستمعًا لشرح عن المحميات الطبيعية، وجهود الهيئة في إنماء الأحياء الفطرية والمحافظة عليها، والتعريف بتنوع الأحياء الفطرية في المملكة.

عقب ذلك, قام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بزيارة لجناح المديرية العامة لحرس الحدود، اطلع خلال زيارته على عدد من الأركان شملت الزي العسكري، والأمن والحماية والوسائل الرقابية، والنظم وتقنية المعلومات، والأنظمة الحرارية المتحركة والثابتة والمحمولة، والشؤون البحرية، والبحث والإنقاذ والسلامة، إضافة إلى جناح قوة أمن الحدود البرية والبحرية الخاصة، وجناح التسليح، وجناح التوعية النسائية، وكذلك جناح استعراض خدمات النقل الجوية لمنسوبي قطاع حرس الحدود.

وقام المهندس الفضلي بزيارة مماثلة لجناح المديرية العامة للسجون, مطلعًا على أركان الجناح، وأعمال النزلاء والنزيلات، مستمعًا لشرح تفصيلي عن ما يقدم للنزلاء من برامج، وما يقدمه مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي لموظفات السجون، وإنجازات لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض "تراحم" وما تقدمها اللجنة من برامج.

واختتم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة جولته بزيارة لجناح وزارة الخارجية, استمع خلالها لشرح مفصل عن محتويات الجناح والخدمات التي تقدمها الوزارة والتطور الذي شهده الحضور السياسي للمملكة منذ تأسيسها ، مطلعًا على الوثائق النادرة التي ضمها المعرض، ومبادرات المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب وصون الأمن والسلم الدوليين.

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15:23ت م

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