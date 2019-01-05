ظهران الجنوب 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأنهت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب, استعداداتها لاستقبال أكثر من 15 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية غدًا.وأوضح مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد بن هباش أبو حديد, أن المدارس جرى تهيئتها وتجهيزها لاستقبال الطلاب والطالبات, وتوفير البيئة الدراسية المناسبة لبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1439 - 1440هـ حافل بالعطاء والجدية والتميز.وأبان أنه جرى اعتماد خطة للجولات الإشرافية سيقوم بتنفيذها عدد كبير من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات لتفقد المدارس "بنين وبنات", ومتابعة انتظام الدراسة منذ بداية حصة الاصطفاف الصباحي وحتى نهاية اليوم الدراسي مع تذليل جميع الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتقديم العون والمساعدة اللازمة لقادة وقائدات المدارس، ورفع التقارير الإشرافية حيال ذلك.// انتهى //15:24ت م0055