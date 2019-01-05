الجنادرية 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسلفتت السيارات القديمة والنادرة في ساحة الجنادرية 33, أنظار الزوار، حيث استوقفت آلاف المعجبين من الزوار الذين يلتقطون صورًا تذكارية معها.وأوضح أحد ملاك السيارات الكلاسيكية القديمة محمد بن علي القيعاوي، أن المشاركة تأتي ضمن الذكريات القديمة، التي تُعد من الموروث القديم المرتبط مع فعاليات المهرجان إذ هناك مشاركات عديدة ومتنوعة بمختلف الفعاليات.وبيَّن أن المشاركات مميزة لوجود التنوع بين الموديلات والطراز من أنواع مختلفة من السيارات القديمة منها سيارة فورد مير كلير موديل 1955م ، وفورد جالكسي موديل 1995م ، وبيوك كشف موديل 1960م ، وفورد موديل 1928م ، ومرسيدس 1981م ، مشيرًا إلى أن كبار السن من زوار المهرجان وقفوا كثيرًا أمامها، واسترجعوا ذكريات الماضي الجميل، وذكريات الطفولة، وامتلاكهم وآبائهم مثل هذه السيارات الثمينة والنادرة.// انتهى //16:04ت م0058