جيزان 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسشاركت 34 أسرة منتجة تابعة لجمعية الأسر المنتجة بجازان في فعاليات مهرجان جازان الشتوي الـ11 "جازان الفل .. مشتى الكل", المقام حاليًا في القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان.وأضح رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة محمود بن علي الأقصم, أن الجمعية حرصت على إبراز جهود وإبداع الأسر من خلال المشاركات المتعددة في العديد من مهرجانات المنطقة التي واكبت بدء إجازة منتصف العام الدراسي, واستطاعت بالتنسيق مع مجالس التنمية السياحية تخصيص مواقع مناسبة, كما عملت على تهيئتها بما يتوائم مع أنشطة وخصوصية الأسر المنتجة، ليستطعن من خلالها التسويق لمنتجاتهن وتحقيق العائد المادي المجزي بإذن الله، بالإضافة إلى إبراز هوية المنطقة وموروثها الشعبي عبر منتوجاتهن الحرفية الأصيلة.وأفاد أن مشاركة الأسر هذا العام أتت ضمن "بازار أيادينا" الذي بدأت فعالياته منذ أكثر من شهر في مختلف محافظات المنطقة، مشيرًا إلى أن البازار أقيم بمقر سوق الأسر المنتحة بجازان وشاركت فيه 24 أسرة, والآخر بمقر حديقة الخزان شاركت فيه 10 أسر منتجة, حيث تنوعت منتجاتها بين الأعمال اليدوية والتراثية والمشغولات الحرفية والخدمية والمأكولات والملابس الشعبية، لافتًا الانتباه إلى أن المشاركة أتت برعاية من مؤسسة السبيعي الخيرية وشراكة استراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية.// انتهى //16:05ت م0059