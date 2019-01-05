جدة 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واساختتمت الحديقة الثقافية التي نظمتها أمانة محافظة جدة, بمشاركة العديد من الجهات الحكومية, فعالياتها اليوم، بتقديم الشكر لجميع الجهات المشاركة, وتكريم الجهات التي قدمت محتوى مميز وتفاعلًا كبيرًا من الزوار، ضمن ملتقى "مكة الثقافي" الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تحت شعار "كيف نكون قدوة في تطوير مدننا لخدمة الحجاج والمعتمرين".وجرى تكريم أبطال المنتخب السعودي الحائزين على كأس بطولة الخليج في كرة السلة على الكراسي المتحركة مثلهم الكابتن سفر الحقباني, والكابتن فيصل عسيري, كما حظيت "الحديقة الثقافية" بإقبال كبير تجاوز المليون زائر من زوار جدة والواجهة البحرية, بالإضافة إلى معتمرين من عدة دول.وأوضح المدير التنفيذي لملتقى "مكة الثقافي" الدكتور الحسن بن يحيى آل مناخرة، أن فعاليات "الحديقة الثقافية" أسهمت في تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لشرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة، وتقديم مبادرات تخدم الحاج والمعتمر.// انتهى //16:06ت م0060