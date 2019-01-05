نجران 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسنفذت أمانة منطقة نجران أمس، حملات تفتيشية على محلات الدواجن بمدينة نجران.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء، أن الفرق الرقابية تمكّنت خلال جولاتها المكثفة من ضبط موقع داخل أحد المزارع يقوم بذبح وبيع الدواجن وتسويقها في بيئة عمل مخالفة للاشتراطات الصحية البلدية، ولا يوجد به ترخيص تشغيل، مبيناً أنه جرى الإغلاق الفوري وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحقه.من جهته, أكد المتحدث الرسمي عبد الله آل فاضل, أن هذه الحملات تأتي استمرارًا لبرنامج "غذاؤكم أمانة", الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية الرامية إلى تكثيف الجولات الرقابية على المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للحفاظ على صحة عالية المستوى وتعزيز الإجراءات الرقابية وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة ليحقق البرنامج هدفه المنشود في رفع المستوى الصحي.// انتهى //16:06ت م0061