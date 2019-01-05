مكة المكرمة 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسشارك أكثر من 140 متسابقًا من المواطنين والمقيمين من المغرب, وتونس, والأردن, واليمن, والفلبين, وبريطانيا, في سباق مهرجان "عسفان" الثاني للدراجات الهوائية, الذي أقامته اللجنة المنظمة للمهرجان أمس على مسافة 24 كيلو مترًا, بالتعاون مع دراج عسفان, ودراج الحجاز, ومشاركة عدة جهات حكومية وقطاعات صحية.وأوضح رئيس بلدية عسفان المشرف العام على المهرجان المهندس عمر العصيمي, أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز نقدية للسباق بقيمة ١٥ ألف ريال, لافتًا الانتباه إلى أنه جاء في المركز الأول وللعام الثاني على التوالي المتسابق إسماعيل عيون من المغرب وحصل على مبلغ ٥ آلاف ريال وكأس، فيما حصد المركز الثاني المتسابق عبدالخالق الأشعري وحصل على مبلغ 3 آلاف ريال وكأس، بينما فاز بالمركز الثالث المتسابق فيصل الشريف وحصل على مبلغ ١٥٠٠ ريال وكأس، ونال المركز الرابع المتسابق طارق عبدالرحمن وحصل على مبلغ ١٠٠٠ ريال ودرع، كما حصل المتسابقون من المركز الخامس حتى المركز العاشر على مبلغ ٥٠٠ ريال, فيما جرى تكريم الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في تنظيم السباق.وأعرب العصيمي عن لشكره للمشاركين في السباق, مثمنًا جهود شرطة محافظة الجموم, ومخفر عسفان على دورهم الفاعل والمتميز في تحقيق أعلى درجات النجاح للسباق.من جانبه, أفاد المدير التنفيذي للمهرجان محمد بن إبراهيم الحربي أن فرق دراجين المشاركين في السابق من داخل المملكة كان من مناطق الرياض, والشرقية, وتبوك, وينبع, والطائف, وجدة, ومكة المكرمة, مؤكدًا أن السابق حقق ولله الحمد نجاحًا باهرًا وإقبالًا كبيرًا من شباب المملكة والمقيمين من مختلف الأعمار.وبيّن أنه أقيمت ضمن فعاليات المهرجان بطولة الألعاب الإلكترونية التفاعلية, أحد البرامج التي تُعنى بفئة الشباب, حيث اختتمت فعالياتها أمس بحضور رئيس مركز عسفان مشهور المنعمي, والمشرف العام على المهرجان, لافتًا الانتباه إلى أنه تنافس عليها ٦٤ فريقًا يمثلهم ١٢٨ لاعبًا من مختلف المدن والمحافظات والمراكز المجاورة، وجرى تتويج الفائزين بالثلاثة المراكز الأولى, حيث توّج الفريق الحاصل على المركز الأول "فريق الملكي" بكأس البطولة ودرع لكل لاعب ومبلغ ٥٠٠٠ ريال, وحصل على المركز الثاني "فريق الهجرة" على درع تذكاري لكل لاعب ومبلغ ٣٠٠٠ ريال, فيما حصد المركز الثالث "فريق OSN" على درع تذكاري لكل لاعب ومبلغ ٢٠٠٠ ريال.// انتهى //16:07ت م0062