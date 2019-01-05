الدوادمي 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسيتوجه غدًا أكثر من 40 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بمحافظة الدوادمي في 600 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية في المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها, بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي للعام الدراسي الحالي 1439هـ / 1440هـ.وأوضح مدير التعليم في محافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي, أن الإدارة هيأت جميع المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثاني, فيما ستبدأ المدارس في تسليم الطلاب والطالبات المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني، بعد اكتمال وصولها وترحيلها مسبقًا وفق جدولة منتظمة لضمان بداية مكتملة للدراسة.وأكد أنه جرى اعتماد خطة للجولات الإشرافية تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات للمدارس كافة لمتابعة عملية الانضباط المدرسي, ورصد أي صعوبات في الميدان التربوي, وتقديم الدعم والمساندة لقادة وقائدات المدارس، ورفع التقارير الإشرافية حيال ذلك.وحث السبيعي الطلاب والطالبات على الانتظام مع أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني وعدم الغياب, منوهًا جميع أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم والتعاون مع المدرسة من أجل الحصول على تحصيل دراسي متميز, متمنيًا للجميع فصلًا دراسيًا حافلًا بالعطاء والجد والاجتهاد والتميز.// انتهى //16:07ت م0063