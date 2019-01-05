الدرب 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسنظم فريق تعزيز الصحة التطوعي بمحافظة الدرب, بالتعاون مع مستشفى الدرب العام أمس, حملة للتبرع بالدم, ضمن فعاليات مهرجان الدرب السياحي "الدرب وناسة القلب", بمقر المهرجان بالمحافظة.وشهدت الحملة التي حظيت باهتمام زوار المهرجان, تنفيذ العديد من الندوات والبرامج التوعوية حول الفوائد الصحية للتبرع بالدم, والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدم بمستشفيات المنطقة لتقديمه للمرضى والمصابين عند الحاجة له, إلى جانب تنفيذ العديد من المسابقات الثقافية والرياضية والرسم الحر المقامة على هامش الحملة والمهرجان.// انتهى //16:13ت م0065