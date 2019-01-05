الجنادرية 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسقدمت وزارة الإسكان عبر جناحها في الجنادرية 33 للزوار, نبذة عن خدمة فحص المباني الجاهزة للتحقق من جودة البناء وسلامته من خلال منصة البناء المستدام.وأوضح القائمون على الجناح, أن منصة البناء المستدام تهدف إلى التحقق من الجودة الظاهرية للوحدة السكنية عبر آلية معتمدة للفحص من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن حالة المباني الجاهزة، يتم بموجبه إصدار تقرير لحالة الوحدة السكنية، ورفع مستوى جودة وموثوقية المنتجات السكنية وتخفيض تكاليف تشغيل وصيانة الوحدات السكنية على المواطن, وتقليل المخاطر المحتملة في عملية البناء السكني والتكاليف المترتبة عليها, والحفاظ على حقوق الأطراف المشاركين في عملية البناء السكني.// انتهى //16:19ت م0066