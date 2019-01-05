الجنادرية 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واستشارك منصة إثرائي الإلكترونية "البرنامج الوطني للتدريب عن بعد" زوار الجنادرية 33 خدماتها التفاعلية, التي تهدف إلى رفع كفاءة موظفي الخدمة المدنية من خلال تمكينهم من تطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم عبر بيئة إلكترونية تفاعلية بكل يسر وسهولة.وحرص جناح معهد الإدارة العامة على تعريف الزوار بالمنصة الإلكترونية التي تنفرد بمحتوى تدريبي معتمد ذو جودة عالية يوفر لمنسوبي القطاعات الحكومية المسجلين في الخدمة, الاستفادة المثلى من التدريب بدون التقيد بحواجز المكان والزمان، وتوفير البيئة الإلكترونية التدريبية المتكاملة, وتقليص التكاليف التشغيلية عن التدريب التقليدي.وتتيح إثرائي لجميع زوارها فرصة التسجيل والاستفادة من العديد من الخدمات المعرفية والإثرائية في مجالات التنمية الإدارية وممارسات الإدارة الحديثة, والاستفادة من البرامج التدريبية الإلكترونية المقدمة عبر إثرائي, كما يتاح التسجيل لكل الموظفين وبدون إجراءات الترشيح وتمنح الشهادة في نهاية التدريب ويمكن طباعتها إلكترونيًا.ولاقت منصة إثرائي استحسان الزوار لما تنتجه من محتوى ودورات إلكترونية تفاعلية, إضافة إلى إتاحتها لمنسوبي الخدمة المدنية التدريب عن بعد عبر البرامج التدريبية والمؤتمرات الإلكترونية والإضاءات الإثرائية المعرفية بطريقة علمية ومبسطة ومتاح في كل وقت, كما يمكن متابعة مستجداته على حساب إثرائي في تويتر @EthraiSA.// انتهى //16:27ت م0067