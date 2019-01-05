جيزان 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غدًا, ندوة تحت عنوان " فضل الرباط في سبيل الله" يلقيها كل من الدكتور محمد بن أحمد الفيفي, ومحمد بن رمزان الهاجري, في مقر الخيمة الدعوية بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.وتأتي الندوة التي تستهدف العاملين بالقطاعات العسكرية بالمنطقةً, ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي الـ 11 "جازان الفل .. مشتى الكل" للعام الحالي.// انتهى //16:29ت م0068