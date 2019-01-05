ثقافي / "فضل الرباط في سبيل الله" ندوة بمهرجان جازان الشتوى الـ 11 غدًا
السبت 1440/4/29 هـ الموافق 2019/01/05 م واس
جيزان 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غدًا, ندوة تحت عنوان " فضل الرباط في سبيل الله" يلقيها كل من الدكتور محمد بن أحمد الفيفي, ومحمد بن رمزان الهاجري, في مقر الخيمة الدعوية بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.
وتأتي الندوة التي تستهدف العاملين بالقطاعات العسكرية بالمنطقةً, ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي الـ 11 "جازان الفل .. مشتى الكل" للعام الحالي.
// انتهى //
16:29ت م
0068