الرياض 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إحصائية شهر ديسمبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من : مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، شارك فيها 592.541 مسافرًا، وانخفضت نسبة رضا المسافرين في شهر ديسمبر حيث وصلت إلى 72% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي التي بلغت فيه النسبة 74%.وسجل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة انخفاضًا في مستوى نسبة الرضا لتصل النسبة خلال شهر ديسمبر إلى 61%، بينما سجلت مطارات "الرياض، والدمام، والمدنية المنورة" خلال شهر ديسمبر انخفاض المستوى عن النسبة المسجلة خلال شهر نوفمبر الذي سبقه, حيث بلغت نسبة الرضا في مستوى الخدمات المقدمة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر ديسمبر الماضي 73%، بينما سجلت النسبة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 75%، وجاءت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في شهر ديسمبر 77%.يذكر أن الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بهيئة الطيران المدني، تقوم بعمل جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة، كما تعمل على إصدار تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي لتلك الخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل, وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسينها دائما، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.// انتهى //17:18ت م0073