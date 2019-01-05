عنيزة 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسشهد "بيت البادية" بمهرجان الغضا 17 بعنيزة, إقبالًا كبيرًا من الزوار والمهتمين بمحاكاة الصحراء وجمالها الذي تحيط به الكثبان الرملية.وحظي "بيت البادية" باهتمام بارز من قبل الزوار نظرًا لما يحتويه من أركان تقدم الصورة الحقيقة لحياة البادية, حيث اشتمل على الجواعد، وفرش الزّل، والحنابل القديمة، والأشدة، والمقطنات المشروكة مع القطن، ونسيج وبر الإبل، وحجاب البيت, والبنادق والمحازم المعلقة في واجهة البيت.// انتهى //17:41ت م0074