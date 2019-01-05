عمّان 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسبدأ المركز السعودي للتعليم والتدريب التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ الدورة السادسة عشر للاجئين السوريين في مخيم الزعتري، حيث يبلغ عدد الطلبة المسجلين بهذه الدورة 700 طالب وطالبة.واشتملت الدورة على المهارات الحرفية واليدوية في أعمال الخياطة والتطريز والطبخ والمعارف العلمية في الرياضيات واللغة العربية والإنجليزية والحاسوب ومحو الأمية ومهارات الطهي وحفظ وتخزين الطعام.ويهدف مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال هذه الدورات إلى تنمية المهارات العلمية والحياتية للاجئين السوريين وصقل مواهبهم، وذلك من أجل تمكينهم من التعايش مع الظروف الاستثنائية في بيئة اللجوء ومحاولة ايجاد وتهيئة الظروف للأسر وتعزيز الاعتماد على النفس والتعايش المجتمعي المستدام وتوفير حياة كريمة تجعل الأسرة تعتمد على نفسها في تلبية متطلباتها الحياتية الضرورية.الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم بمتابعة الطلبة بعد حصولهم على الشهادات التدريبية و تقديم النصح والإرشاد المستمر لهم لضمان حصول كل مستفيد على فرصة عمل تناسب المهارات التي اكتسبوها أو تشجيعهم على فتح عمل خاص بهم يكون له الأثر الكبير بزيادة وتحسين معيشتهم.// انتهى //17:42ت م0075