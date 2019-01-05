ريف حلب 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الوجبات الساخنة يوميًا للنازحين في ريف حلب، ضمن الحملة الإغاثية للشعب السوري, حيث يوفر المركز نحو 6,000 وجبة يوميًا، منها 700 وجبة في مخيم “كعيبة” بمنطقة "أخترين" و 1,200 وجبة في مخيم "بزاعة" في منطقة "بزاعة"، و 3,100 وجبة في مخيم "ضيوف الشرقية" في منطقة "الباب".وقدم المستفيدون خالص شكرهم وتقديرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة على توفيره وجبة الغداء لهم بشكل يومي الأمر الذي أسهم في التخفيف من معاناتهم خاصة مع افتقارهم لمعدات الطبخ أو تكاليفها اليومية.ويأتي هذا المشروع في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في سوريا للوقوف معهم في الأزمة التي يمرون بها.// انتهى //17:42ت م0076