الرياض 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واستأهلت فرق الهلال والاتفاق والخليج والرائد والتقدم والانصار لدور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، اليوم ضمن دور الـ64 للمسابقة .وتغلب الهلال على الدرع بنتيجة 0-9 ، وفوز الاتفاق على الدرعية 0-3 ، ,فوز الخليج على المزاحمية 1-5 ، وفوز التقدم على الطائي 0-3 ، والرائد على عرعر 1-5 ، وفوز الانصار على الوطني 0 -2 .ويلعب لاحقًا أحد والشرق ، والأهلي مع الرياض .// انتهى //18:17ت م0079