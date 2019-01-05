رياضي / كأس الملك : تأهل فرق الهلال والاتفاق والخليج والرائد والتقدم والانصار لدور الـ32
السبت 1440/4/29 هـ الموافق 2019/01/05 م واس
الرياض 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واس
تأهلت فرق الهلال والاتفاق والخليج والرائد والتقدم والانصار لدور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، اليوم ضمن دور الـ64 للمسابقة .
وتغلب الهلال على الدرع بنتيجة 0-9 ، وفوز الاتفاق على الدرعية 0-3 ، ,فوز الخليج على المزاحمية 1-5 ، وفوز التقدم على الطائي 0-3 ، والرائد على عرعر 1-5 ، وفوز الانصار على الوطني 0 -2 .
ويلعب لاحقًا أحد والشرق ، والأهلي مع الرياض .
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18:17ت م
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