أبو ظبي 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا 2019 اجتماعًا مع بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في البطولة الآسيوية.وجرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر بعثة الأخضر, استعراض اللوائح والتعليمات الخاصة بالبطولة.وفي نهاية الاجتماع, تسلّم مدير المنتخب الوطني حسين الصادق درع المشاركة في البطولة.// انتهى //18:23ت م0080