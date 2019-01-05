الدمام 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسواصلت بلدية محافظة الجبيل، عملية ردم أكثر من 35 مستنقعًا للمياه الراكدة وتجمعات مياه الأمطار والمياه الجوفية بأحياء الخالدية, والحمراء, وحي الراشد, وحي الضباب غرب المزارع, ضمن جهودها في الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة وحماية السكان من الأضرار المتعددة, وذلك بإزالة مصدرها ومسبباتها, كما تقوم حاليًا عبر خطة مجدولة رش الأحياء المتأثرة والأولوية لحي الخالدية بالمبيدات, وردم جميع المستنقعات فيها.وأوضح رئيس البلدية المهندس صالح بن محمد القرني, أن البلدية قامت بعد توقف هطول الأمطار مؤخرًا بحصر جميع مواقع تجمعات مياه الأمطار في الأراضي والساحات الفضاء داخل المحافظة للبدء بردمها ورشها بالمبيدات اللازمة لمنع تكاثر البعوض, بسبب تجمعات مياه الأمطار وارتفاع مستوى المياه الجوفية في الأراضي والساحات الفضاء.وبيّن المهندس القرني, أن البلدية حريصة على تطوير الواقع البيئي في أحياء الجبيل, ضمن برنامج عمل يتضمن القضاء على تلك المستنقعات والحد من المخاطر التي تسببها مؤكدًا الاستمرار في معالجة أوضاع تلك المستنقعات.ودعا جميع المواطنين والمقيمين, للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي جرى تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق خدمة 940 , مشيرًا إلى أنها طورت خدمة أخرى تتيح للمستفيد رفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة.// انتهى //18:24ت م0081