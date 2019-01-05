الجنادرية 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسحظي السوق النسائي في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الجنادرية 33، بإقبال الزوار للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، حيث ازداد الطلب على المعروضات الحرفية والملبوسات القديمة التي ترمز للهوية الوطنية لدولة الإمارات الشقيقة.وتنوعت المبيعات بين الجلابيات والبخور والعطورات والملابس التراثية والمجوهرات، والحرف اليدوية كالسدو والتلي وحياكة الكندورة والغزل والخوص والأكلات الشعبية.وأكدت المشرفة على وحدة الحرف اليدوية في دائرة الثقافة بجناح دولة الإمارات لطيفة العامري, أن المشاركة تهدف إلى التعريف بالتراث الإماراتي في المهرجانات المحلية والعالمية والسعي لتبادل الخبرات بين البلدين في صناعة الحرف اليدوية، مشيدة بما يشهده المهرجان من تنظيم وعرض لكافة الثقافات والموروثات التي تتميز بها مناطق المملكة.// انتهى //18:29ت م0082