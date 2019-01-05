عدن 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسقُتل خمسة عشر عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وأصيب آخرون اليوم، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.ونقل موقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية, عن قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف قوله إن المواجهات اندلعت باتجاه مواقع شمالي مركز المديرية وتم دحرهم من قوات الجيش اليمني.// انتهى //18:30ت م0083