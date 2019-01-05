الدمام 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واساختتمت الهيئة الملكية بالجبيل أمس، فعاليات حملة "لا ترميها"، التي تضم عددًا من الأنشطة التوعوية والمسابقات الترفيهية والجوائز القيمة, حيث لاقت الفعاليات استحسان الزوار لما تحويه من زرع المفاهيم الصحيحة لجميع فئات المجتمع للمحافظة على نظافة مدينة الجبيل الصناعية, والممتلكات العامة, والشواطئ, والمتنزهات, والمرافق الترفيهية, والحد من الرمي العشوائي وتشويه المنظر الجمالي للمدينة.// انتهى //18:32ت م0084