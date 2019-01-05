الجنادرية 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأتاحت قرية تبوك التراثية لزوارها التعرّف على "صناعة السفن الشراعية"، ضمن جناحها المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33, حيث عرّف عبدالعزيز حلواني "صانع السفن الشراعية" في الجناح المخصص له بالقرية, الزوار بمهنته التي يمارسها منذ 4 عقود، مبينًا أنه لا يزال يمارسها لتعريف الجيل بتراث آبائهم وأجدادهم.وأوضح أن صناعة السفن الشراعية تحولت حاليًا إلى صناعة مجسمات صغيرة باستخدام الخشب السويدي في صانعتها وأكثر من 20 مادة مختلفة منها : الجنقلي, والمنتي, والفيني, والفنص, والفن, والباكه, والميط, والقرط, إضافة إلى المواد العضوية مثل : الصل, والدامر, والحل, والشونة, والحومار, والمسامير, وكذلك أدوات مختلفة مثل : الجدوم, والمنشار, والمطرقة, والرندة، ومنقر القوبار, والبلد, والخيط, والطبشير وغيرها.// انتهى //18:41ت م0085