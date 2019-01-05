الرياض 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واستوج مدير نادي الضباط بالحرس الوطني العقيد فهد عواد العواد الفارس ناصر البقمي بكأس وزارة الحرس الوطني عقب فوزه بالمركز الأول في الشوط المخصص للكأس الذي أقيم بالمدرسة الدولية على الجواد "فالتوتا" بالرياض, فيما جاء في المركز الثاني الفارس على المقعدي على الجواد "أميرهم" وثالثا الفارس فهد الغامدي على الجواد "هارد كويلي".وأعرب العقيد فهد العواد عن اعتزازه بتقديم كأس الحرس الوطني لقفز الحواجز ، مؤكدا حرص الوزارة على المشاركة في دعم رياضة الفروسية, وصفًا منافسات شوط الكأس بين الفرسان بالقوي، مقدمًا تهنئته للفرسان الفائزين، متمنيًا لهم التوفيق في الاستحقاقات القادمة.// انتهى //19:22ت م0089