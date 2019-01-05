القاهرة 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واستعادل فريق الداخلية مع ضيفه فريق الإسماعيلي بدون أهداف، في المباراة المؤجلة التي جمعت بينهما اليوم على استاد كلية الشرطة، ضمن منافسات الأسبوع الـ 16 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا التعادل ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 17 نقطة في المركز الـ 15، كما ارتفع رصيد الداخلية إلى 20 نقطة في المركز العاشر.//انتهى//19:23ت م0090