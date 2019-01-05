الرياض 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسأنهى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مشاركته في البطولة الدولية الودية بإسبانيا، بتلقيه الخسارة من منتخب بولندا بنتيجة (19-28)، في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات البطولة، التي جمعتهم مساء اليوم السبت.وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتأخر أخضر اليد بنتيجة (9-16)، وشهد الشوط الثاني تحسن في مستوى الأخضر، حيث انتهت نتيجته (10-12) لمصلحة بولندا، لتصبح بذلك النتيجة النهائية للمباراة (19-28) لبولندا، وحصل اللاعب أحمد العلي على جائزة أفضل لاعب في المباراة من المنتخب السعودي.ومن المقرر أن تغادر بعثة أخضر اليد غداً الاحد من مدينة فالنسيا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لاستكمال المرحلة الأخيرة برنامج الاعداد للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 – 27 / 1 / 2019م في ألمانيا والدنمارك.// انتهى //19:23ت م0091