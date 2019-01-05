الجنادرية 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسحرصت إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم على المشاركة سنويًا في المهرجان الوطني للتراث والثقافة وإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ ممكن من الكشافين بالمشاركة, ضمن جناح الوزارة إيمانًا منها بأهمية تلك المشاركة في تحقيق العديد من الأهداف الوطنية والمجتمعية والشخصية.وأكد عدد من الكشافين المشاركين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة, أن المهرجان فرصة للاطلاع على تاريخ الأجداد والتعرف على قسوة المعيشة آنذاك، حتى سخر الله لهذه البلاد مؤسسها وباني نهضتها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ حتى أصبحت بلادنا تنعم بالخير والأمن والأمان، مشيدين بما شاهدوه من عناية واهتمام بالتراث العريق ، فضلًا عن الخبرات الكشفية التي تعرفوا عليها من خلال مشاركتهم مع زملائهم من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.وأوضح مشاركين آخرين أن مشاركتهم فرصة لكسب صداقات جديدة سواء كشفية أو غير كشفية، والتعرف على تراث المملكة ومقارنة الجيلين الماضي بالحاضر، مشيرين إلى أن المهرجان فرصة لتعريف الزوار بأبرز ما يتعلمونه في النشاط الكشفي من مهارات ومعارف ومعلومات، وتناغم مع الطبيعة بمختلف مكوناتها.// انتهى //19:47ت م0093