القاهرة 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واستسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رسالة خطية من نظيره التونسي الباجي قايد السبسي، تضمنت دعوة الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة في تونس والمقرر عقدها نهاية شهر مارس القادم.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في تصريح اليوم، إلى أن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد الرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون في المجالات كافة.// انتهى //19:53ت م0094