الجنادرية 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسعايش زوار جناح الإدارة العامة للمرور في مهرجان (الجنادرية 33) تجربة القيادة الافتراضية عبر سيارة مرتبطة بثلاث شاشات 3D، تعمل بنظام "Redrive" تُقدم من خلالها تعليمات السلامة المرورية، والتدريب على القيادة الآمنة، والعناصر المفاجئة، بالإضافة إلى العوامل المسببة للحوادث كاستخدام الجوال وعدم ترك مسافة كافية، ويتلقى الزائر في نهاية التجربة تقريراً يطلّع خلالها على المخالفات المرورية التي ارتكبها.ويعرض الجناح محاكاة لحوادث الانقلاب من خلال سيارة تُعرّف الزائر على تعليمات السلامة المرورية من ربط حزام الأمان والسرعة الزائدة وأهم الأسباب التي تؤدي إلى الانقلاب عبر محاكاة الانقلاب بسرعة 3 كلم في الساعة مما يعطي الزائر تجربة افتراضية واقعية يلاحظ فيها أهمية ربط حزام الامان.من جانب آخر ، يقدم جناح المرور جانب توعوي لمخاطر عدم ربط حزام الأمان والسرعة الزائدة وعدم ترك المسافة الكافية خلال السير على الطرقات، من خلال كرسي متحرك يسير بسرعة 20 كلم في الساعة ويصطدم في جسم ثابت يستشعر خلاله الممارس أهمية ربط حزام الامان والالتزام بالسرعة المحددة.ويتواجد بالجناح جهاز محاكاة للقيادة للأطفال، لفئتين من سن 10 سنوات فأقل، و سن 11 إلى 15 سنة، يتم من خلاله توعية وتدريب الأطفال منذ الصغر على السلامة المرورية وتقديم تصور يبيّن فيه مدى سرعة السيارة والعوامل المحيطة أثناء قيادتها والعناصر المفاجئة التي تطر، تحت إشراف رجل المرور الذي يقدّم التوعية الفورية للأطفال في حال ارتكابهم أي أخطاء مروريه ويمنح لهم مخالفة مرورية شفوية توعوية.ويحرص جنا ح الإدارة العامة للمرور من خلال مشاركته في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33 على توعية الزوار من المواطنين والمقيمين بأهمية السلامة المرورية ونشر الوعي والتنبيه على الالتزام بالقواعد المرورية من أجل الحد من الحوادث على الطرقات العامة.// انتهى //20:16ت م0095