الجنادرية 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسنفذ جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك في مهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، بالتعاون مع عدد من الجمعيات التطوعية، اليوم، مبادرة اجتماعية بعنوان "حقيبة الشتاء " ، تم توزيعها على أكثر من 200 مستفيد اشتملت على ملابس وقفازات وأصواف شتوية.واستهدفت المبادرة عمّال الصيانة والنظافة العاملين في أجنحة المهرجان، قام على توزيعها كشافة التدريب التقني والمهني.وأوضح عضو مجموعة أعمال جسر الخير التطوعية سطام الفهيد أن المبادرة تأتي ضمن الأعمال التطوعية التي ينفذها الفريق، موجهًا شكره لجميع المساهمين والمشاركين في هذا العمل الإنساني النبيل.// انتهى //20:17ت م0096