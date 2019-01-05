الرياض 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسقدم معرض الرياض للأصالة والتراث نافذة تسويقية للمنتجات الوطنية، من خلال إتاحته الفرصة لعدد من الشركات والأفراد لعرض خدماتهم ومنتجاتهم، أمام آلاف الزوار، الذين توافدوا إلى أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة على مدى الأيام الثلاثة الماضية.وأشاد الزوار بمستوى الإعداد والتنظيم، الذي أتاح الفرصة للمنتجات الغذائية والمشغولات اليدوية بأن تصل للزوار، حيث تتوفر أجنحة للعود والعطور، التصوير والإنتاج، العسل البري، الهدايا والإكسسوارات، مستلزمات الخيل والصقور، أدوية ولقاحات للصقور والخيول، جناحاً لبيع حليب الإبل والتمور والمأكولات، فيما نظم المعرض مكاناً خاصاً لأكاديمية تدريب، والتي توفر فرصة تعليم أساسيات ركوب الخيل للسيدات والأطفال، وأساسيت قفز الحوافز مع مدربات ذوي خبرة وكفاءة عالية.كما وفر المعرض جناحاً للفنانين التشكيليين السعوديين، عرض فيه أكثر من 28 لوحة وعمل فني تتعلق بالفروسية، حيث أوضح المنظم ومنسق معرض الفنون التشكيلية فهد العمار ، عن بيع عدد من اللوحات ، فيما وصلت أسعار بعض اللوحات إلى 20 ألف ريال .وتمكن المعرض منذ انطلاقته الخميس الماضي من توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف المجالات ، ولقي المعرض إعجاب كافة الزوار، الذين نالوا تجربة ترفيهية ممتعة، اكتملت بإقامة بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي يشرف عليها مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.مما يذكر أن معرض الرياض للأصالة يهدف من خلال فعالياته المتنوعة إلى المحافظة على التراث وتعزيز الانتماء الوطني لدى المجتمع بمختلف فئاته، ودعم الاستثمار وتوطين بعض الصناعات والخدمات ذات الطابع التراثي، وإثراء الزائر بالمعارف والمعلومات عن الموروث الوطني الذي تزخر به المملكة، وتوفير بيئة مناسبة لالتقاء المهتمين بمجال الموروث الوطني وتبادل الخبرات فيما بينهم ، فضلاً عن تشجيع مؤسسات القطاع الخاص لابتكار فعاليات نوعية ذات أهداف سامية.// انتهى //20:22ت م0097