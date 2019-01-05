أبوظبي 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسرعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم "الإمارات 2019" في نسختها الـ 17 التي تستمر حتى الأول من شهر فبراير المقبل وبمشاركة 24 منتخباً.وحضر الافتتاح معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة اللواء محمد خلفان الرميثي ومعالي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية حميد محمد القطامي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو والشيخ عيسى بن راشد آل خليفة الرئيس الفخري للجنة الأولمبية البحرينية ومعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا ، ومدير البطولة عارف حمد العواني ، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.وتحول الملعب الرئيسي في مدينة زايد الرياضية إلى منصة حية للموسيقى والألوان في تحية لتاريخ كرة القدم الآسيوية وفي تعبير صادق عن الهوية الوطنية لشعب دولة الإمارات التي تستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخها.وشارك نحو 600 عارض في الأوبريت الغنائي لحفل الافتتاح الذي حمل عنوان "زانها زايد" وبمشاركة نجوم الغناء حسين الجسمي وبلقيس وعيضة المنهالي.وجسد الأوبريت لوحة فنية رائعة لمدة 13 دقيقة وعبر عن الهوية الوطنية للدولة وجسد رسالة الإمارات في التسامح والسلام والمحبة لجميع دول القارة الآسيوية والعالم ، كما شهد الحفل عرض نماذج لصقور عملاقة وزهور لوتس ونموذج ضخم لكأس آسيا الجديدة فيما تفاعلت الجماهير بشكل كبير مع الحفل قبل أن تنطلق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس آسيا "الإمارات 2019" بين المنتخبين الإماراتي والبحريني على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي .// انتهى //21:41ت م0101