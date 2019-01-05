الرياض 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واساختتمت مباريات اليوم الثاني من الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا التي شهدت خمس مباريات جمعت القادسية وأحد، الاتفاق والهلال، الفتح والتعاون، الشباب والنصر، الأنصار والوحدة.وتعادل القادسية مع أحد بثلاثة أهداف لكل فريق، ورفع القادسية رصيده من النقاط إلى الرقم 7 في المركز العاشر ، ورفع أحد رصيده إلى الرقم 6 في المركز الحادي عشر.وفاز الهلال على الاتفاق بهدفين دون رد، ليصبح رصيد الهلال بعد المواجهة 21 نقطة في المركز الثاني ، وتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 4 في المركز الثاني عشر ، وتمكن التعاون من الفوز على الفتح بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف ، ليكون رصيد التعاون 15 نقطة في المركز السادس ، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 4 في المركز الأخير .وفاز النصر على الشباب بهدفين مقابل وتجمد رصيد الشباب بعد المباراة عند النقطة 13 في المركز السابع ، ورفع النصر رصيده إلى النقطة 27 في المركز الأول ،كما فاز الوحدة على الأنصار بثلاثة أهداف دون رد، وبات رصيد الوحدة 16 نقطة في المركز الخامس ورصيد الأنصار 8 نقاط في المركز التاسع .وكانت الجولة قد بدأت يوم الجمعة بمباراة واحدة حيث تمكن الطائي من الفوز على الرائد بهدف دون رد.ومن المقرر أن تُختتم الجولة غدا الأحد بمباراة واحدة تجمع الاتحاد والأهلي .// انتهى //21:42ت م0102