بيروت 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 5 يناير 2019 م واسأفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني بأنّ زورقا حربيا تابعا لبحرية العدو الإسرائيلي، عمد اليوم إلى انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 795 مترا ، وعلى الأثر باشرت قيادة الجيش اللبناني بمتابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونفيل".// انتهى //21:42ت م0103