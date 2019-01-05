الرياض 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسشارك ثنائي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المدافع عمر هوساوي ولاعب الوسط سلمان الفرج اليوم في جزء من الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب على استاد نادي ند الشبا في مدينة دبي، للوقوف على جاهزيتهما بعد الإصابة التي لحقت بهما، قبل المشاركة في كأس آسيا 2019 .وأجرى المنتخب أولى حصصه التدريبية بعد وصوله أمس من العاصمة أبوظبي، استعدادًا لخوض مباراته الأولى الدور التمهيدي في كأس آسيا 2019 أمام منتخب كوريا الشمالية الثلاثاء المقبل.وبدأت الحصة التدريبية بتمرين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ عبر مجموعتين، بعدها قسم المدير الفني خوان انطونيو بيتزي لاعبي المنتخب لمجموعتين أجرت من خلالها مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، قبل أن يخصص بيتزي تمارين خاصة لعدد من اللاعبين بالكرات الثابتة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.وسيجري المنتخب الوطني مساء غدٍ الأحد حصة تدريبية على نفس الملعب في الخامسة والنصف مساءً، وستتاح ربع الساعة الأولى للتغطية الإعلامية.// انتهى //21:43ت م0104