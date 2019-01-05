الجنادرية 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واساطلع زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33 " في ركن شؤون التدريب بجناح الأمن العام بالمهرجان، على أسلحة وأجهزة لاسلكية قديمة تم إنتاجها قبل أكثر من 100 عام ، استخدم بعضها في المراحل المبكرة من العمل الأمني بالمملكة.ومن الأسلحة التي شدت انتباه الزوار مسدس أطلق عليه إسم " كاذب "، وكان يستخدم لفض الاشتباكات والتجمهر، كما شاهد الزوار مسدس أطلق عليه إسم "جاسر " هو من عيار 44 ملّي ، نمساوي الصنع ، يعود تاريخه لما قبل 150 عاماً .// انتهى //21:50ت م0105