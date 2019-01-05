الجنادرية 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسيقدّم جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدماته المتنوعة، وبرامجه المختلفة، وفعالياته المتعددة، لرواد المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، ويقيم الركن الثقافي بالجناح يومياً مسابقات ثقافية متنوعة، رصد للمشاركين فيها والفائزين جوائز قيمة متنوعة ما بين أجهزة ذكية، وكتب علمية من إصدارات الوزارة المتنوعة.وشهدت المسابقات الثقافية إقبالاً كبيراً من رواد الجنادرية الذين توافدوا للمشاركة فيها، وتركز أسئلتها عن ما يقدم في الجناح من خدمات، ومناشط، وبرامج، تنفذها الوزارة داخلياً وخارجياً.يذكر أن مشاركة الشؤون الإسلامية شهدت هذا العام نقلة نوعية في خدماته وعدد الزائرين له، كما تميز بأركان متنوعة، وتقديم دورات علمية وتدريبية مركزة يحصل المشاركون فيها على شهادات فورية.// انتهى //21:54ت م0107