الرياض 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسرفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي بن عبدالعزيز الفواز خالص التهاني للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة نجاح حفل افتتاح كأس آسيا 2019 ، مشيراً إلى أن البداية أعطت انطباعاً رائعاً بتقديم نسخة مميزة للحدث القاري الكبير .وأكد رئيس الاتحاد السعودي بأن تنظيم الاتحاد الإماراتي لهذه النسخة التي يشارك فيها 24 منتخباً لأول مرة يؤكد ما توليه قيادة الإمارات من اهتمام للرياضة والشباب، وما تضطلع به الهيئة العامة للرياضة بقيادة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي من اهتمام بالغ لترجمة رؤية الدولة، وما يقدمه الاتحاد الإماراتي برئاسة مروان بن غليطة من عمل ناجح، وما تمتلكه اللجنة المنظمة من طاقات وخبرات لتحقيق أعلى معايير النجاح .وأشار الفواز إلى أن الاستعدادات التي قدمتها اللجنة المنظمة ، وحفل الافتتاح المميز يؤكد على أن المنتخبات المشاركة والجماهير الرياضية والإعلام في القارة موعودين ببطولة مميزة لأكبر نسخة في تاريخ كأس آسيا .وأعرب رئيس الاتحاد السعودي عن أمنياته بأن يواكب الجهود المبذولة نجاحاً فنياً وما وصلت له اللعب في قارة آسيا، مؤكداً بأن الاتحاد السعودي قد وضع جميع إمكاناته في خدمة الأشقاء في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم للمساهمة في نجاح الاستضافة .// انتهى //21:56ت م0108