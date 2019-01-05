أبوظبي 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم "الإمارات 2019" بين المنتخبين الشقيقين الإماراتي والبحريني التي أقيمت مساء اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بحضور أكثر من 33 ألف مشجع .وسجل هدف منتخب البحرين اللاعب محمد سعد في الدقيقة 79 و عادل النتيجة لمنتخب الإمارات اللاعب أحمد خليل في الدقيقة 88 من ضربة جزاء .وحملت الربع ساعة الأخيرة من المباراة الإثارة والندية وشهدت تسجيل هدفي اللقاء فيما سيطر منتخب الإمارات على مجريات المباراة بشكل أكبر من نظيره البحريني ونجح في إيجاد فرص عديدة خلال اللقاء بينما اعتمد المنتخب البحريني بشكل أكبر على الهجمات المرتدة.وبدأ المنتخب الإماراتي المباراة بتشكيلة ضمت خالد عيسي وعلي حسن وخليفة مبارك وعامر عبدالرحمن وفارس جمعة وعلي مبخوت و بندر الأحبابي و خميس إسماعيل و إسماعيل الحمادي و الحسن صالح وخلفان مبارك ، فيما بدأ منتخب البحرين المباراة بتشكيل مكون من سيد علوي ووليد محمد و سيد سعيد وحماد محمود وعبدالوهاب علي وعلي جعفر و أحمد علي و محمد سعد وسيد رضا وكميل حسن الأسود وجمال راشد.// انتهى //21:57ت م0109