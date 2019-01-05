الرياض 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات معرض نيودلهي للكتاب التي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمشاركة جناح المملكة العربية السعودية الذي دشنه نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند طارق رشوان ، بحضور الملحق الثقافي السعودي في الهند الدكتور عبدالله صالح الشتوي .ويبرز جناح المملكة المشارك موضوعات متنوعة تعكس واقع الحراك الثقافي والفكري والتنوع العلمي الذي تشهدها المملكة بدعم القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030 .كما يركز جناح المملكة المشارك على رؤية المملكة لتقريب الشعوب والثقافات ومد جسر التواصل بين الحضارات و خلق الأجواء الملائمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأدبية على مختلف المستويات .ويعرض جناح المملكة ترجمة معاني القرآن الكريم في أكثر من خمسين لغة، وعدد كبير من كتب التفسير والحديث والفقه والتاريخ واللغة العربية والأدب العربي وكتب الكيمياء والفيزياء والهندسة من مطبوعات جامعة الملك سعود والجامعة الإسلامية ووزارة التعليم.من جانبه عبر نائب السفير طارق رشوان عن سعاتدته بمشاركة المملكة في معرض نيودلهي للكتاب ، الذي يؤكد على تواجد المملكة الدائم في جميع المحافل وعلى الأصعدة كافة .من جهته أفاد الملحق الثقافي أن جناح المملكة سيقوم بتعزيز العلاقات الثقافية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند وإبراز المشهد الثقافي والفكري للمملكة .// انتهى //22:11ت م0110