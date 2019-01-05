القاهرة 29 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 05 يناير 2019م واسأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم، بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع العربية والإقليمية في ضوء التحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية، ومواصلة الجهود لتسوية الأزمات القائمة في عدد من الدول العربية .//انتهى//22:18ت م0111