الشارقة 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسيستهل منتخب الأردن مشوار المنافسة عندما يواجه أستراليا حامل اللقب غداً على استاد هزاع بن زايد في العين ، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات.ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة غداً منتخب سوريا مع فلسطين على استاد الشارقة .وتشهد الجولة الثانية من منافسات المجموعة لقاء الأردن مع سوريا يوم الخميس القادم على استاد خليفة بن زايد في العين ، وفلسطين مع أستراليا يوم الجمعة على استاد راشد في دبي .ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني .وفي اللقاء الثالث يبحث منتخب تايلاند عن تحقيق بداية قوية عندما يتقابل مع الهند غدا على استاد آل نهيان في أبو ظبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا 2019 في الإمارات .وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس المقبل ، حيث تلتقي البحرين مع تايلاند على استاد آل مكتوم في دبي، والهند مع الإمارات على استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.// انتهى //22:30ت م0114