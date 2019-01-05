الرياض 29 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 05 يناير 2019 م واسقام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بزيارة جناح وزارة الخارجية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في "الجنادرية 33 "، حيث اطلع معاليه على ما يضمه جناح الوزارة من أقسام، وشاهد الوثائق التي يعرضها الجناح لأول مرة لزوار الجنادرية.وأبدى معاليه إعجابه بما ضمه الجناح وبأسلوب العرض المتطور في المبنى الحديث للوزارة في قرية الجنادرية.// انتهى //23:02ت م0115