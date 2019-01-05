عام / اختتام فعاليات مهرجان ربيع الشقيق
السبت 1440/4/29 هـ الموافق 2019/01/05 م واس
الشقيق ٢٩ ربيع الأخر ١٤٤٠هـ الموافق ٠٥ يناير ٢٠١٩م. واس
أختتمت مساء اليوم ، فعاليات مهرجان ربيع الشقيق , الذي نفذته بلدية المحافظة بالتعاون مع مركز الإمارة , ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمركز , وذلك بالكورنيش الجنوبي لشاطئ الشقيق السياحي.
وشمل المهرجان الذي نفذ طيلة أيام الأسبوع الماضي عدداً من الأقسام التي تضمنت ركناً خاص بشهداء الواجب من أبناء المركز , إضافة للأركان الخاصة بالموروث الشعبي والنمط العمراني السائد بالمركز ومنطقة جازان بوجه عام , ومعرض للفنون التشكيلية , وساحة العروض الشعبية التي شهدت إقامة العديد من العروض الشعبية التي قدمتها فرقة الشقيق للفنون الشعبية طيلة أيام المهرجان .
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23:48ت م
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