الشقيق ٢٩ ربيع الأخر ١٤٤٠هـ الموافق ٠٥ يناير ٢٠١٩م. واسأختتمت مساء اليوم ، فعاليات مهرجان ربيع الشقيق , الذي نفذته بلدية المحافظة بالتعاون مع مركز الإمارة , ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمركز , وذلك بالكورنيش الجنوبي لشاطئ الشقيق السياحي.وشمل المهرجان الذي نفذ طيلة أيام الأسبوع الماضي عدداً من الأقسام التي تضمنت ركناً خاص بشهداء الواجب من أبناء المركز , إضافة للأركان الخاصة بالموروث الشعبي والنمط العمراني السائد بالمركز ومنطقة جازان بوجه عام , ومعرض للفنون التشكيلية , وساحة العروض الشعبية التي شهدت إقامة العديد من العروض الشعبية التي قدمتها فرقة الشقيق للفنون الشعبية طيلة أيام المهرجان .//انتهى//23:48ت م0118